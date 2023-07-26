Kardeşlerin kanlı kavgası

Kayseri'de iki kardeşin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden biri yaralandı.

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  • 26.07.2023 12:37
  • Güncelleme: 26.07.2023 12:37
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Kardeşlerin kanlı kavgası

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 365. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki kardeş tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kardeşler arasında çıkan kovalamacada A.P., kardeşi Y.P.’yi vurdu. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Y.P.’yi hastaneye kaldırırken A.P. gözaltına alındı.

1ha

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