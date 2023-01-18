Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği tarafından her yıl kış mevsimlerinde düzenlenen Kardeşlik Sofraları Projesi 2022-2023 döneminde de gerçekleştiriyor. Kayseri’de yaşayan ve Kayseri İHH tarafından düzenli olarak yardım edilen yetim çocuklar ile hayırseverleri buluşturan “Kardeşlik Sofraları Projesi” ile her yer yıl yüzlerce çocuk hem eğlenceli vakit geçiriyor.

Konuyla ilgili konuşan Kayseri İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aydan Bekar : “Rabbimize geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de bu güzel işlerde bizleri buluşturduğu için ne kadar şükretsek azdır. Kayseri İHH olarak yine Rabbimizin bizlere emaneti, gözlerimiz nuru yavrularımız ile sofralarımız bereketlendiriyor, yavrularımızın neşelerine ortak oluyoruz.” dedi.

Kayseri İHH olarak farklı milletlerden çocukları bu sofralarda buluşturduklarını söyleyen Bekar sözlerine ;

“Hem Doğu Türkistanlı, Iraklı, Türkmen, Suriyeli, Afgan, Kafkas kökenli muhacir çocukları hem de Kayserimizde doğup büyümüş yavrularımızı herhangi bir ayrım gözetmeden bu sofralarda buluşturuyoruz. İnsanların kamplaştığı, bölündüğü bu zamanlarda bu sofralarımız kardeşlik anlayışının en güzel örnekleridir.” şeklinde devam etti.

“Kardeşlik Sofraları Projesinin” kış boyunca devam edeceğini söyleyen Bekar bu projeye katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin Kayseri İHH vasıtasıyla desteklerini ulaştırabileceğini söyledi.