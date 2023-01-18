Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kayseri'de yaşayan ve Kayseri İHH tarafından düzenli olarak  yardım edilen yetim çocuklar ile hayırseverleri buluşturan 'Kardeşlik Sofraları Projesi' ile her yer yıl yüzlerce çocuk hem eğlenceli vakit geçiriyor.

PAYLAŞ
  • 18.01.2023 15:41
  • Güncelleme: 18.01.2023 15:41
  • 84
Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği tarafından her yıl kış mevsimlerinde düzenlenen Kardeşlik Sofraları Projesi 2022-2023 döneminde de gerçekleştiriyor. Kayseri’de yaşayan ve Kayseri İHH tarafından düzenli olarak  yardım edilen yetim çocuklar ile hayırseverleri buluşturan “Kardeşlik Sofraları Projesi” ile her yer yıl yüzlerce çocuk hem eğlenceli vakit geçiriyor.

Konuyla ilgili konuşan Kayseri İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aydan Bekar  : “Rabbimize geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de bu güzel işlerde bizleri buluşturduğu için ne kadar şükretsek azdır. Kayseri İHH olarak yine Rabbimizin bizlere emaneti, gözlerimiz nuru yavrularımız ile sofralarımız bereketlendiriyor, yavrularımızın neşelerine ortak oluyoruz.” dedi.

Kayseri İHH olarak farklı milletlerden çocukları bu sofralarda buluşturduklarını söyleyen Bekar sözlerine ;

“Hem Doğu Türkistanlı, Iraklı, Türkmen, Suriyeli, Afgan, Kafkas kökenli muhacir çocukları hem de Kayserimizde doğup büyümüş yavrularımızı herhangi bir ayrım gözetmeden bu sofralarda buluşturuyoruz. İnsanların kamplaştığı, bölündüğü bu zamanlarda bu sofralarımız kardeşlik anlayışının en güzel örnekleridir.” şeklinde devam etti.

“Kardeşlik Sofraları Projesinin” kış boyunca devam edeceğini söyleyen Bekar bu projeye katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin Kayseri İHH vasıtasıyla desteklerini ulaştırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kardeşlik Sofraları Bereketleniyor

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

'Usulsüz satış' davası görülmeye başlandı

'Usulsüz satış' davası görülmeye başlandı

Rektör Karamustafa: 'Kayseri OSB MYO şehrin 21'nci OSB'si olacak'

Rektör Karamustafa: “Kayseri OSB MYO şehrin 21’nci OSB’si olacak”

Başkan Büyükkılıç, 3,5 milyon TL'lik eğitim ve spor yatırımının açılışını yaptı

Başkan Büyükkılıç, 3,5 milyon TL'lik eğitim ve spor yatırımının açılışını yaptı

Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Motosiklette tehlikeli yolculuk

Motosiklette tehlikeli yolculuk

DAHA FAZLA
Çopuroğlu'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Çopuroğlu'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Polislerin durumundan şüphelendiği araç çalıntı çıktı

Polislerin durumundan şüphelendiği araç çalıntı çıktı

TEMA Ekolojik Okur Yazarlık Eğitim Programı sona erdi

TEMA Ekolojik Okur Yazarlık Eğitim Programı sona erdi

'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi

'Sanayide Kadın Eli' projesinde sertifikalar verildi

Rektör Karamustafa: 'Kayseri'de OSB MYO Projesi yakın zamanda hayata geçecek'

Rektör Karamustafa: 'Kayseri'de OSB MYO Projesi yakın zamanda hayata geçecek'