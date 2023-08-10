Kardiyoloji Uzmanı Şarlı, 'Covid-19 aşısının kalp krizine neden olduğunu gösteren bilimsel bir veriye rastlanmadı'

 Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, kalp krizlerinin Covid-19 aşısı sebebiyle olduğunu gösteren bilimsel bir veri olmadığını söyleyerek, 'Kayseri'de en fazla kalp krizi gören doktorlardan bir tanesiyim.

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  • 10.08.2023 11:02
  • Güncelleme: 10.08.2023 11:02
Kardiyoloji Uzmanı Şarlı, 'Covid-19 aşısının kalp krizine neden olduğunu gösteren bilimsel bir veriye rastlanmadı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ben Covid -19 aşısından bir kalp krizi artışına henüz rastlamadım. Geleneksel risk faktörü olan hastalarda belli şekilde ve belli yoğunlukta diğer dönemlerden daha fazla olmayacak şekilde kalp krizlerini biz görüyoruz. Ancak aşının kalp krizinin de neden olduğunu gösteren herhangi bir pozitif bilimsel veriye şimdiye kadar rastlanmadı” dedi.
Son dönemlerde artış gösteren kalp krizi vakalarını değerlendiren Özel Tekden Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı, kalp krizine neden olan etkenin Covid-19 aşısı olmadığını söyledi. Uzman Şarlı, riskin mevsimsel olabileceğini söyleyerek risk faktörü bulunan bireylerin dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, “Kalp krizleri için geleneksel, konvansiyonel dediğimiz risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi yaş; erkeklerde kırk yaşın, kadınlarda elli yaşın üzerinde olmak bir risk faktörüdür. Yine aile bireylerinde, özellikle birinci derece aile bireylerinde, kalp damar hastalığı bulunması ve bunun erken yaşta olması bir risk faktörü, sigara kullanımı bir risk faktörü, Diyabet olması bir risk faktörüdür. Yüksek tansiyon da bir risk faktörüdür. Bunlara sahip bireyler zaten kalp damar hastalığı açısından çok dikkatli olmalılar ve göğüs ağrısı olduğunda mutlaka bir acil servise ya da kardiyoloji uzmanına başvurmalılar. Bunun yanında mevsimsel etkenler, kalp krizlerinde etkili olabilir. Özellikle kışın çok soğuk havalarda, yazın da çok sıcak havalarda kalp krizlerinde mevsimsel bir artış olduğunu biliyoruz. Risk faktörü bulunan bireyleri bu tür hava koşullarında çok fazla sıcakta bulunmamaları, daha serin ortamlarda bulunmaları, günlük işlerini daha serin saatlerde halletmeleri daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.
‘COVİD-19 AŞISININ KALP KRİZİNE NEDEN OLDUĞUNU GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK’
Kalp krizlerinin Covid-19 hastalığı döneminde arttığını ancak aşıdan kaynaklı bir durum olmadığını ifade eden Uzman Şarlı, “Covid-19 aşısının kendisi kalp krizi riskini artırıyor mu? Ben kardiyoloji uzmanıyım. Kayseri'de en fazla kalp krizi gören doktorlardan bir tanesiyim. Ben Covid -19 aşısından bir kalp krizi artışına henüz rastlamadım. Geleneksel risk faktörü olan hastalarda belli şekilde ve belli yoğunlukta diğer dönemlerden daha fazla olmayacak şekilde kalp krizlerini biz görüyoruz. Ancak aşının kalp krizinin de neden olduğunu gösteren herhangi bir pozitif bilimsel veriye şimdiye kadar rastlanmadı. Tam tersine Covid-19 hastalığı o dönemde kalp krizlerini arttırdı ancak aşının kalp krizine neden olduğu söylentisi bence bir şehir efsanesinden ibarettir” dedi.

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