Kardiyoloji uzmanından kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, özellikle kalp damar hastaları sıcakta fazla kalırsa, nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riskinin artabileceğini belirterek, Güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar' dedi.

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  • 11.07.2023 09:45
  • Güncelleme: 11.07.2023 09:45
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Kardiyoloji uzmanından kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, özellikle kalp damar hastaları sıcakta fazla kalırsa, nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riskinin artabileceğini belirterek, "Güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar” dedi.

Hava sıcaklığının artması ile birlikte kronik kalp ve tansiyon hastalığı olan vatandaşlar için sıkıntılı günler başladı. Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Memorial Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Taş, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önerilerde bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber kalp rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmalarını söyleyen Dr. Taş, yaz aylarında özellikle kalp damar tıkanıklığı olan ve kalp kapak hastalığı olan hastalarda yaz ayları sıkıntı meydana geldiğini söyledi.

Özellikle sıcak havaların tetiklediği tansiyon düşüklüğü hastalarda sıkıntılara sebebiyet verebildiğine dikkat çeken Dr. Taş, "Hastaların özellikle öğlen güneş tepedeyken dışarı çıkmalarını önermiyorum. İşleri varsa sabah saatlerinde veya havaların serinlediği ikindi saatlerinden sonra daha çok işlerini tamamlamalarını öneriyoruz. Bu hastalar özellikle bir kalp damar tıkanıklığı var ise ağır işlerden sakınmalarını öneriyoruz" dedi.

Günlük en az 2, 2,5 litre su tüketmelerini, duruma göre 3 litre su tüketmelerini önerdiğini dile getiren Taş, "Doğrudan güneşin altında durmak bu hastalarda sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Özellikle çok kalın giyinmemelilerini öneriyoruz” diye konuştu.

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