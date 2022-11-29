Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, karın içi sıcak kemoterapi uygulaması olarak bilinen HIPEC hakkında bilgi verdi.

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  • 29.11.2022 11:48
  • Güncelleme: 29.11.2022 12:04
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, karın içi sıcak kemoterapi uygulaması olarak bilinen HIPEC hakkında bilgi verdi.

Kanser tedavisinde son yıllarda gündemde olan HIPEC, hasta konforunu ve yaşam süresini uzatıyor. Karın içi sıcak kemoterapi uygulaması olarak bilinen HIPEC, donanımlı hastanelerde ve uzman ekipler tarafından yapılabiliyor. Sistematik kemoterapinin işe yaramadığı bazı hastalara HIPEC uygulanması ile başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.

HIPEC’in vücuda toksik etkisi yok

Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy anlamına gelen HIPEC, sıcak kemoterapi ilaçlarının karından pompalanarak verilmesi için yapılan bir kanser tedavisidir. Vücuda çok yüksek dozda kemoterapi verilmekte ancak toksik etkisi olmamaktadır. Bunun nedeni, ilaçların kan dolaşımına enjekte edilmemesidir. Kemoterapi ilaçları yaklaşık 42 dereceye kadar ısıtılmaktadır. Kanserli hücreler, sağlıklı hücrelere göre ısıya daha duyarlıdır. Ayrıca yüksek ısı, ilaçların hücrelere daha kolay girmesine ve daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır. HIPEC aslında büyük bir operasyondur ve hastane ortamında uzman bir ekip tarafından yapılması gerekir. Hasta hassasiyetle takip edilmektedir.

HIPEC kanserli hücreleri hedefliyor

Karın içi organlarda ortaya çıkan bazı kanser türlerinde damar yoluyla verilen sistemik kemoterapi bazen beklenen etkiyi yapamayabilir. Tedavide sonuç alınamaması durumunda ise hastalık ilerlemektedir. HIPEC, apendiks, kalın bağırsak, yumurtalık kanseri, tümörün karın zarına tutulum yaptığı durumlar ile peritoneal mezotelyoma için kullanılan bir cerrahi tedavidir. Ayrıca mide kanserinin karına yayılması durumunda bazı hastalarda bu tedavi ile başarı elde edilmektedir. Hastanede ameliyathane ortamında gerçekleştirilen cerrahi bir işlem olan HIPEC, genel anestezi altında yapılmaktadır. İlk olarak, genel cerrah doktoru tümörlü organı ve karın içine yayıldığı organları ve karın içi zarını (periton) kesip çıkarmaktadır. Bu adıma sitoredüktif cerrahi veya CRS adı verilmektedir. Ardından kalan kanserli hücreleri hedeflemek için karın içine kemoterapi ilaçları bulunan ısıtılmış sıvı ile doldurulmaktadır.

İlaçlar 30-90 dakika vücutta kalıyor

Cerrahi sırasında ameliyathanede bulunan onkoloji uzmanı hekimler ilaçların tam kombinasyonuna ve vücutta kalma süresine karar vermektedir. Çoğu durumda, bu süre 30-90 dakika arasındadır. Cerrahi ekip, ilaçların karın içinde dağılması için uygun pozisyonda dren yerleştirmektedir. Daha sonra belirlenen sürede yerleştirilen drenlerden HIPEC cihazı yardımıyla karın içine sıcak kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Yeterli zaman geçtiğinde, ilaçlar karından boşaltılacaktır. Ameliyat anında hasta anlık olarak izlenmekte, uygun sıvı tedavisi verilmekte ve hastanın vücut ısısı deneyimli anestezi hekimleri tarafından izlenmektedir.

HIPEC tedavisinin etkinliği kanser türüne, karın zarına yayılımın ne düzeyde olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu tedavi; yumurtalık, apendiks ve periton tümörlerinde oldukça etkilidir.

İHA

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