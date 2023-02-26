Karısının tarafından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı
Hürriyet Mahallesi'nde karısı T.A. tarafından bıçaklanan L.A. ambulansla hastaneye kaydırıldı.
- 26.02.2023 19:04
- Güncelleme: 26.02.2023 19:04
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Olay, Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yeşillik Sokak’ta saat 16.30’ da meydana geldi. İddiaya göre T.A. Tartışma yaşadığı kocası L.A.yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşi tarafından bıçaklanan L.A. hastaneye kaldırıldı. Eşini yaralayan T.A. ise gözaltına alındı.
1ha
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