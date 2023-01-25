Karısıyla tartıştı, evini ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karısıyla tartıştığı iddia edilen şahıs evini ateşe verdi. Evin içerisinde kalan ve yoğun dumandan etkilenen şahıs, ekipler tarafından çıkarıldı.

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  • 25.01.2023 18:30
  • Güncelleme: 26.01.2023 03:44
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Karısıyla tartıştı, evini ateşe verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karısıyla tartıştığı iddia edilen şahıs evini ateşe verdi. Evin içerisinde kalan ve yoğun dumandan etkilenen şahıs, ekipler tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre T.Ö. ve karısı C.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren T.Ö., kendisini kapatarak evini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen T.Ö., ekipler tarafından yanan evden çıkarılarak ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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