Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alırken, 349 kişiye istihdam sağladı.

PAYLAŞ
  • 02.06.2023 12:10
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:32
  • 102
Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alırken, 349 kişiye istihdam sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi’nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirmeye gayret ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu çerçevede hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor. Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalışıyor. Mayıs ayı içerisinde 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 349 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, 2023 yılı Ocak ve Mayıs arası olmak üzere 5 aylık süreçte istihdam sayısı toplamını 1014’e ulaştırırken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Sadece 1 ayda 21 bin 110 yönlendirme ve 40 yeni firmayı üye yapan merkez, staj konusunda da Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve özellikle üniversiteler ile koordineli bir şekilde çalışmalara katılıyor. Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile şehirde ve çevre illerde bulunan üniversite öğrencilerinin staj konusunda sıkıntı yaşamaması için gayret gösteriliyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekiller Yemin Töreninde

Vekiller Yemin Töreninde

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

DAHA FAZLA
E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi