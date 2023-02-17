Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturduğu istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan depremzedelere kayıt yaptırma çağrısında bulunarak kucak açtı.

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  • 17.02.2023 11:37
  • Güncelleme: 17.02.2023 14:35
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Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturduğu istihdama yönelik kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, depremden dolayı şehir değiştirip iş arayan depremzedelere kayıt yaptırma çağrısında bulunarak kucak açtı.

Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu bütün imkân ve hizmet verdiği tüm birimlerle depremin hasarını gidermeyi sürdürürken, istihdama yönelik hizmet veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile depremzedelerin istihdamının da gerçekleştirilmesine aracı olmak üzere kolları sıvadı. Kayseri Kariyer Merkezi’nden yapılan duyuruda ‘depremin yaralarını beraber saralım’ çağrısı yapılırken, deprem nedeniyle şehir değiştirdiği için iş aramak durumunda kalan vatandaşların, yeni işverenler ile buluşturulması için hizmet verecekleri ifade edildi.

Duyarlılık ile Türkiye’de başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde Kayseri Kariyer Merkezi de harekete geçerken, yapılan çağrıda; “Başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde işverenlerimizi, ilan vererek deprem bölgelerinden gelen halkımıza destek olmaya davet ediyoruz” cümlelerine yer verildi.

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İHA

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