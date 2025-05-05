Kariyer Merkezi İşsize Umut Oldu: 255 Kişi İşe Yerleşti

İnsan odaklı hizmetleri ile vatandaşın en önemli ihtiyaçlarından olan istihdama katkı sağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile işveren ile iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

1 Ayda Yüzlerce Kişi İşe Yerleşti

Bu kapsamda sürekli olarak çalışmalarına devam eden Kayseri Kariyer Merkezi, Nisan ayında da istihdama aracı oldu. SMS ile 27 bin 617 yönlendirmenin olduğu 1 aylık süreçte, 576 başvuru yapıldı. Talep edilen işçi sayısının 562 olduğu, 253 ilanın yer aldığı söz konusu süreçte toplam 255 istihdam gerçekleşti.

Üniversite ve Firmalar İş Birliği ile Yarışma Yapıldı

Nisan ayı içerisinde istihdam çalışmaları çerçevesinde yarışmaya da imza atıldı. Abdullah Gül Üniversitesi, Huawei ve Kayseri Kariyer ortaklığıyla gerçekleştirilen Algo-Arena yarışması, Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü’nde tamamlandı.

Kayseri Kariyer Merkezi, Vatandaşları Bilgilendiriyor

Kayseri Kariyer Merkezi, işe alımdan sağlık sigortasına, çalışma hayatından kariyer planlamalarına kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendirirken, meslekler ve sektörler hakkında öngörüler paylaşarak istihdam olacak bireyleri aydınlatıyor.