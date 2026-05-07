Kariyer Merkezi'nden İstihdama Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda istihdamı destekleyen yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri ile Kayseri Kariyer Merkezi iş birliğinde başlatılan “Kariyer Köprüsü” projesi kapsamında, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Kayseri’de üretim, sanayi ve ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulama ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda istihdam odaklı açılacak kurslar sayesinde kursiyerler hem mesleki yetkinlik kazanacak hem de doğrudan istihdama yönlendirilecek.

Talep odaklı eğitim modeliyle şekillendirilen Kariyer Köprüsü projesi, işveren ile iş arayan arasında güçlü bir bağ kurarken, hazır ve donanımlı iş gücünün sektörlere kazandırılmasına katkı sağlayacak. Böylece Kayseri’de istihdamın artırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da projeye ilişkin değerlendirmesinde, Kayseri’nin girişimci ruhu ve üretim kültürüyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Kayseri’mizi sadece sanayi ve ticaret şehri olarak değil, aynı zamanda üreten insanıyla güçlü bir üretim merkezi olarak görüyoruz. Bu anlayışla iş gücünün, üreticinin ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kariyer Köprüsü ile vatandaşlarımızın meslek sahibi olmasına ve doğrudan işe ulaşmasına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen proje ile geleceğin iş gücünün bugünden yetiştirilmesi hedeflenirken, Kayseri’nin istihdam vizyonuna da önemli katkı sunulması bekleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için vatandaşlar, 0 (352) 336 38 33 numaralı telefondan bilgi alabilecek.