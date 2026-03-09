Kariyer Merkezi, şubat ayında 273 vatandaşın istihdamına aracı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi ile şubat ayında 273 vatandaşın istihdamına aracı oldu.

Kayseri’de kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık yapan Kayseri Kariyer Merkezi, iş birliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Kariyer Merkezi, 2026 yılı Şubat ayında toplam 273 vatandaşın istihdamına aracılık ederken, kurumunda, 54 bin 605 SMS yönlendirmesi, 465 başvuru, 291 ilan ve bin 267 talep edilen işçi miktarının da sevk ve idaresini gerçekleştirdi.