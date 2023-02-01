Karla kapanan 208 mahalle yolu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede kapanan 208 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada özverili çalışmalar yürütüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ise, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarındaki 7 noktada etkili olan kar yağışına, 24 saat çalışma esasına göre anında müdahale ediyor.

1 günde bin 664 kilometrelik yol ağında kar temizliği

Toplam 128 personel ve 60 araç ile hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 19, Develi’de 25, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 75, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 35, Tomarza’da 30 ve Yahyalı’da 18 olmak üzere bin 664 kilometrelik yol ağında 208 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Öte yandan, Sarız Yeşilkent’teki verici istasyonuna ulaşmak isteyen TRT ekibinin de yolunu ulaşıma açarak, ekiplerin bölgeye ulaşmasını sağladı.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu şehir merkezi ve kırsalda kapalı yol kalmazken, ekipler yol genişletme ve temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.