Karpuz, pazar tezgahlarında 10 liradan yerini aldı

Tezgahların en pahalı ürünü olarak yerini alan mantar 120 liradan satılıyor. Kilosu 10 liradan satılan kabak ise en ucuza satılan ürün olarak tezgahlarda yer alıyor. Öte yandan çilek ise pazar tezgahlarında 75 liradan yerini aldı.

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; Domatesin kilosu 25 lira ile 40 lira arası, çileğin kilosu 75 lira ile 100 lira arası, muzun kilosu 50 lira ile 75 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, limonun kilosu 80 lira ile 100 lira arası, kabağın kilosu 10 liradan, biberin kilosu 50 lira ile 60 lira arası, elmanın kilosu 33 lira ile 100 lira arası, salatalığın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, sarımsağın kilosu 80 lira ile 120 lira arası, mantarın kilosu 100 lira ile 120 lira arası, kavun 50 liradan, karpuz 10 lira ile 20 lira arasından, nektari ise 75 lira fiyatıyla alıcı buluyor.