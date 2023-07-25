Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanığı tahliyesini istedi

Olay, Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi girişinde bulunan karpuz sergisi önünde 21 Ağustos tarihinde yaşandı. İddiaya göre Y.T. ile R.K. arasında düğünde tartışma çıktı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırıldı, taraflar olay yerinden ayrıldı. Daha sonra Y.T. ile R.K. telefonda küfürleşti. Y.T. karşı taraftaki R.K.’ye nerede olduğunu sorması üzerine Buğdaylı Mahallesi girişinde bulunan karpuz sergisinde olduğunu öğrendi. Y.T. yanına Y.K., M.E.G. ve A.K. ile birlikte araca binerek Buğdaylı Mahallesi girişindeki karpuz sergisine gitti. Burada karşı taraf R.Z.’nin yanında A.K. ile F.K ve maktul Ali F. arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada A.K. bacağından Ali F. ise kalbinden yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Ali F. yaşamını yitirdi. Yaşanan kavganın ardından olayın duruşması görülmeye başlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.T. ile tutuksuz sanıklar Y.K. ve A.K., ile taraf avukatları katıldı.

SANIK Y.T.: KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Daha önceki ifadesinde kendini korumak için ateş ettiğini belirten Y.T. bugün ki ifadesinde ise “sadece tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.