Karpuzsekisi Mahallesi'nde Hasar Gören Camide İnceleme

Karpuzsekisi Mahallesi'nde, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr sonrası caminin çatısında hasar meydana geldi. Mahallede yapılan incelemelerde, hasarın boyutları ve gerekli onarım süreçleri değerlendirildi.

Yapılan açıklamada, caminin çatısında uçma meydana geldiği ve bu nedenle temizlik çalışmalarına hızla başlandığı belirtildi. İlgili teknik ekipler, hasarın değerlendirilmesi için alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Özellikle yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle, caminin en kısa sürede ibadete hazır hale getirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Ayrıca, minarenin durumu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelecek teknik rapor beklenmektedir.

Temizlik çalışmaları caminin bahçesinde de devam ederken, kapı ve çatı onarımları için planlamalar yapılmaktadır. Ekipler, caminin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yeniden hizmete açılması için yoğun bir çaba göstermektedir.

 

