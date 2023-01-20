Karpuzsekisi Sanayi alanı İçin Yeni İmar Yolu Açıldı

Hacılar Belediyesi'nce Karpuzsekisi Mahallesi'nde bulunan sanayi arsalarının satışının ardından bölgeye 3 kilometrelik yeni imar yolu da açıldı. Başkan Özdoğan, 'Yeni açılan imar yolu ile sanayi alanına Organize Sanayi Bölgesi'nden konforlu bir ulaşım sağlamış olduk' dedi.

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  • 20.01.2023 09:57
  • Güncelleme: 20.01.2023 10:45
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Karpuzsekisi Sanayi alanı İçin Yeni İmar Yolu Açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi’nce Karpuzsekisi Mahallesi’nde bulunan sanayi arsalarının satışının ardından bölgeye 3 kilometrelik yeni imar yolu da açıldı. Başkan Özdoğan, “Yeni açılan imar yolu ile sanayi alanına Organize Sanayi Bölgesi’nden konforlu bir ulaşım sağlamış olduk” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz aylarda oldukça yüksek katılımlı arsa satış ihalesi yapmıştık. Karpuzsekisi mahallemizin hemen yanında bulunan 17 hektarlık bu alana, Organize Sanayi Bölgesi’nden konforlu bağlantı yolunu da açtık’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Bilal Özdoğan; ’’Hem ilçemiz içinde hem de sınırlarımız içerisinde bulunan alanlarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Kayseri Organize Sanayi Genişleme Bölgesi’nin hemen yanında bulunan ve oldukça rağbet gören Karpuzsekisi mahallesinde oluşturduğumuz sanayi alanına konforlu ulaşım sağlanması için başlattığımız imar yolu açma çalışmalarını da tamamladık. Açılan 3 kilometrelik yolumuzun altyapı çalışmalarını tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Sanayi alanına ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol projesinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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İHA

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