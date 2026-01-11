  • Haberler
  • Asayiş
  • Karşı şeride geçen otomobil ticari taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil ticari taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Melikgazi ilçesinde Hulusi Akar Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobilin ticari taksi ile çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen otomobil ticari taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil ticari taksi ile çarpıştı: 3 yaralı
 

Melikgazi ilçesinde Hulusi Akar Bulvarı’nda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobilin ticari taksi ile çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 20.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil M.O.G. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen N.Y. ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken ticari taksi de kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçların sürücüleri ile ticari taksideki yolcu ambulansla Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durma noktasına geldi. kaza yapan araçlar kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları
Kayseri’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajları
10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlandı
10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlandı
Erciyes'e hafta sonu akını
Erciyes'e hafta sonu akını
Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek
Kayseri’de pazar günü “Yağmurlu” geçecek
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!