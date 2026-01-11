Karşı şeride geçen otomobil ticari taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Melikgazi ilçesinde Hulusi Akar Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobilin ticari taksi ile çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza 20.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil M.O.G. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen N.Y. ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken ticari taksi de kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçların sürücüleri ile ticari taksideki yolcu ambulansla Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durma noktasına geldi. kaza yapan araçlar kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.