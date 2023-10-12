Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki yaşlı kadın, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; A.D. yönetimindeki yurt dışı plakalı bir otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen B.K.’ye (70) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de B.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoför A.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.