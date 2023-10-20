Karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gültepe Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K.’ye (67) çarptı. Kazanın ardından yola savrulan kadın başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan N.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.