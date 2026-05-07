Kartal'a Yapılan Camii İnşaatına Diyanetten Ziyaret

Başkan Güldemir'e ziyareti sırasında Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve inşaat yetkilileri eşlik etti. İnşaat yetkilileri, Başkan Güldemir'e cami inşaatı hakkında detaylı bilgi verdiler. Ziyaretin amacı, inşaat sürecinin hızlandırılması ve projeye dair gelişmelerin değerlendirilmesi olarak belirtildi.

Başkan Güldemir, inşaatın önemine vurgu yaparak, "Bu cami, sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumumuzun bir araya geleceği bir merkez olacak. İnşaatın hızlandırılması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz," dedi.

Ziyaret, cami inşaatının ilerleyişi hakkında kamuoyuna bilgi vermek ve yerel yönetimle işbirliği içinde projeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.