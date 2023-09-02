Kartal'dı efsane oldu

Gelişen teknolojiyle birlikte unutmaya yüz tutan el sanatlarına dikkat çekmek isteyen iki usta 90 model Kartal’ı öyle bir tasarladı ki görenler gözlerine inanamadı.

Sivas’ta yaşayan Bağlama Ustası Şentürk İyidoğan ve Mobilya Ustası Bahattin Okurgan her geçen gün yok olan el sanatlarını yaşatmak için kolları sıvadı. 90 model Kartal marka aracı alan ikili bazı değişiklikler yaparak aracı adeta yeni baştan tasarladı. Ceviz ve ladin ağaçlarını kullanarak aracın bazı bölümlerini ahşaba çeviren ustalar yaklaşık 2.5 yıl boyunca ter döktü. İki buçuk yılın sonunda Kartal’ın eski halinden eser kalmadı. Yürür vaziyette olan aracı görenler ise gözlerine inanamıyor.

“Bizim yapmak istediğimiz gelecek kuşaklara bir ışık tutmak”

Şentürk İyidoğan, maksatlarının gelecek kuşaklara ışık tutmak olduğunu ifade ederek, “ Bir tane Kartal araba aldık, onu komple kestik. Biz başladığımız zaman da bunun çok zor olacağını biliyorduk. Ustam zaman zaman umutsuzluğa kapıldığı zaman moral veriyordum. Bizim yapmak istediğimiz gelecek kuşaklara bir ışık tutmak diyordum. Büyüklerimiz en büyük servet akıldır. Aklı olamayanın serveti olmaz derlerdi. Biz aslında umutsuz çocuklara bir umut olmak için bunu yaptık. Gelecek kuşaklara akıllı insanların neler yapabileceklerini göstermekti bizim maksadımız. Yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü. Çok zor bir süreçti. Bugün de biniyoruz, çokta keyifli. Türkiye’deki en büyük sıkıntı ustaların bir bir ortadan kaybolmasıdır. Bizim buradaki amacımız bu sanatların devamını sağlamaktır” dedi.

“Hayal olarak görülen şeyleri gerçekleştirmeyi seviyorum”

Bahattin Okurkan, hayal olarak görülenleri gerçekleştirmeyi sevdiğini belirterek, “ Yaptığımız eserler ortaya çıkınca hevesimiz artıyor. Benim klasik arabalara ayrı bir ilgim, hevesim vardı. Yaptık, ortaya çıktı daha güzel oldu. Çalışır vaziyette bir araba olduğu için temeli de sağlam. Sanatı ben çok seviyorum. Hayal olarak görülen şeyleri gerçekleştirmeyi seviyorum. Bir tane de küçük minyatür araba yaptım. O da 1/6 ölçeğinde 1974 model bir araç. Bindiğimiz için bu daha güzel oldu. Bu binilecek tarzda olduğu için biraz daha değerli. 90 model bir Kartal’ı bu şekle getirdik. Kartal değil de bir başka araba daha olsa onu da yaparız. Çocuklarımız yetenek sahibi olsunlar. Bizim gayemiz bu. Bunu yaparken 3-4 çeşit ağaç var. Yüzde 60’ı ceviz ağacı. Arabanın iskeletinde ceviz kullanıldı. Hafif olanları da diğer parçalara kullandık. Ustamın saz yaparken kullandığı ağaçlardan yaptık” diye konuştu.