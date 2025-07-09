Kartal Katlı Kavşağı Alternatif Güzergahı için Acebadem'le Görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde Kayseri’nin ulaşım altyapı gücünü arttırarak uzun vadede sürdürülebilir projeler hayata geçirmeye devam ederken, bu çerçevede kentin geleceğini şekillendirecek Kartal Katlı Kavşağı projesi için kurumlar arası iş birliğine özel önem veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım altyapısının gücüne güç katacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında, geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmenin ardından, şimdi de Acıbadem Kayseri Hastanesi yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker ile Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktör Yardımcısı Çetin Topuz ve Destek Hizmetleri Müdürü Elbruz Özden katıldı.

Toplantıda, projeyle ilgili sunum yapılırken Kartal Katlı Kavşağı ve alternatif güzergâhlar hakkında detaylı bilgi veren Sekmen, projenin Kayseri’nin ulaşım ağında sağlayacağı rahatlama ve erişilebilirlik avantajlarını paylaştı.

Kayseri için kritik önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin, şehrin ulaşım altyapısına yeni bir boyut kazandırması hedefleniyor.