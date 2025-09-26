Kartal Katlı Kavşağı ilk kazmayı bekliyor

Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği katlı kavşak projeleri ile birlikte, Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yeni bir yol çalışması da yürütüyor. Bu yol, Köşk Kışlası içinden geçecek ve bölgedeki ulaşımın rahatlamasına katkı sağlayacak.

Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi, İlbank aracılığıyla Dünya Bankası'ndan sağlanacak kredi ile destekleniyor. Proje, iklim ve afet risklerine karşı dayanıklılığı artırmayı amaçlayan "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamına alındı. Bu çerçevede, proje için gerekli onay süreçleri tamamlandı ve geniş kapsamlı halk katılımı toplantıları gerçekleştirildi.

Projenin tasarım inceleme süreci de tamamlanarak, İlbank’a sunulan rapor onaylandı. Şimdi ise danışmanlık hizmetleri için ihale süreçleri başlatıldı. Danışmanlık ihalesinin ön yeterlilik toplama süreci 3 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kartal Katlı Kavşağı, adım adım ilerleyen hazırlıklarla birlikte ilk kazmayı bekliyor. Ulaşım projeleri, Kayseri'nin geleceği için büyük önem taşıyor ve bu süreçteki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.