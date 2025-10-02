Kartal Katlı Kavşağı İlk Kazmayı Bekliyor

Bitmek üzere olan Meteoroloji Kavşağı ve İşleme başlanan Yeni Sanayi Kavşağı'ndan sonra Kayseri'de ulaşımı rahatlatacak önemli bir proje olan Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları İnşaatı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme, alternatif yol açma ve duvarların yeniden inşa edilmesi gibi faaliyetlere başladı.

Kartal Katlı Kavşağı projesi, Dünya Bankası tarafından finanse edilmekte ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) aracılığıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında, ulaşımın daha kolay, düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşakta trafik akışının sorunsuz sağlanması için gerekli önlemleri alarak çalışmalara hızla devam ediyor.

Yol Genişletme ve Alternatif Yollar

Kavşak için yol genişletme ve alternatif yolların açılması çalışmalarında, bazı kuruluşların kaldırılan duvarları da yeniden inşa ediliyor. Bu süreçte, vatandaşların trafik işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kartal Katlı Kavşağı'nın inşaatı, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki trafik sorunlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

