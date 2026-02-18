Kartal Katlı Kavşağı'nda ilk kazma bayramdan sonra vuruluyor

Kayseri’nin merakla beklenen Kartal Kavşağı ile ilgili detaylar belli oldu. Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili Kartal Kavşağı Basın Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın sunum ile gerçekleştirilen toplantıda projenin ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar aktarıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Şubat ayında sözleşme imzalanacak. Bayram sonu ilk kazma vurulacak. Proje 9 ay gibi bir sürede bitecek" ifadelerini kullandı.