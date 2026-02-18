  • Haberler
  • Gündem
  • Kartal Katlı Kavşağı'nda ilk kazma bayramdan sonra vuruluyor

Kartal Katlı Kavşağı'nda ilk kazma bayramdan sonra vuruluyor

Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili Kartal Kavşağı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Kartal Katlı Kavşağı'nda ilk kazma bayramdan sonra vuruluyor

Kayseri’nin merakla beklenen Kartal Kavşağı ile ilgili detaylar belli oldu. Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili Kartal Kavşağı Basın Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın sunum ile gerçekleştirilen toplantıda projenin ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar aktarıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Şubat ayında sözleşme imzalanacak. Bayram sonu ilk kazma vurulacak. Proje 9 ay gibi bir sürede bitecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!