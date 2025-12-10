Kartal Kavşağı altyapısı güçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu arttırmaya ve şehrin altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, şehrin önemli ana arterlerinden biri olan Kartal Kavşağı’nda kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yürütülüyor.

Kartal Kavşağı düzenleme çalışmalarının sağlıklı bir şekilde başlayabilmesi için bölgede mevcut altyapının revize edilmesi gerektiği belirtilirken Büyükşehir, özellikle Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nda kanalizasyon, atık su hatlarının deplase çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Atıksu Hattı Deplase İnşaatı kapsamında toplam 22 milyon 606 bin 248 TL maliyetle yürütülen yatırım, ileride yapılacak kavşak düzenlemesinin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede hummalı ve aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara daha konforlu ulaşım ve daha güçlü bir altyapı sunmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.