Kartal Kavşağı için 11 milyonluk alternatif güzergah yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergâh olarak kullanılacak yeni yolun inşaatını yerinde inceledi. Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında, Köşk Kışlası içinden geçecek 800 metrelik yol, şehir içi ulaşımı daha da rahatlatacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 11 milyon TL maliyetli proje kapsamında, sıcak asfalt serimi tamamlandı. Toplamda 2 bin 700 ton sıcak asfaltın kullanıldığı yeni yol, yüksek kalite standartlarıyla Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alternatif güzergâh çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a, 1’inci Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Komando Albay Bora Gürgan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

“Yolumuzun Asfalt Çalışmaları Tamamlandı”

Başkan Büyükkılıç, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gültepe Köşk Mahallemizi Talas Bulvarı’na bağlayan, Köşk Kışlamız içerisinden geçen yolumuzun asfalt çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda bağlantısını da hayata geçirmek suretiyle, Kartal Kavşağı’nın alternatif yollarını üretme, hayata geçirme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Bu anlamda yapıcı yaklaşımlarıyla destek veren değerli bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işi süratle yapan ekibimizi de kutluyorum. Kavşak çalışmamızın şehrin konforunu bozmadan başladığını paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Trafik Akışını Rahatlatacak Önemli Adım

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği sıcak asfalt çalışması, toplam 11 milyon TL maliyetle hayata geçirildi. Projede kullanılan 2 bin 700 ton sıcak asfalt, yolun yüksek standartlarda, uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak.

2x2 şeritli olarak planlanan yol, modern altyapı sistemleri, aydınlatma ve güvenlik unsurlarıyla desteklenerek hem araç trafiğini rahatlatacak hem de bölgenin ulaşım kalitesini arttıracak. Yeni güzergâh, özellikle Talas istikametindeki yoğun trafik akışına önemli ölçüde nefes aldıracak.

Ayrıca, Kartal Kavşağı’nda süren çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını minimize etmeyi amaçlayan proje, Kayseri’nin şehir içi ulaşımını daha düzenli, akıcı ve güvenli hale getirecek.