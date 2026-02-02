Kartal Kavşağı için 20 milyonluk altyapı çalışması

Büyükşehir’in en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin önemli altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları için altyapı hazırlıklarına kesintisiz devam eden KASKİ, İnönü Bulvarı ile Tacettin Veli Bulvarı güzergâhındaki Lalapaşa Sokak ve Tacettin Veli Bulvarı ile İnönü Bulvarı yönündeki Deliklitaş Caddesi kesişiminde, kanalizasyon (atık su) hatlarının deplase çalışmalarını, tüm hızıyla sürdürüyor.

20 Milyon TL’nin Üzerinde Maliyetle Kartal Kavşağı İçin Altyapı Yenileniyor

Kartal Kavşağı çalışmalarına başlayabilmek için bölgede bulunan mevcut altyapının revize edilmesi gerekliliğinden hareketle Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları için altyapıyı yenileyen KASKİ, toplam maliyeti 22 milyon 606 bin 248 TL olan çalışmalar ile daha güvenli altyapı, daha güçlü Kayseri için sahada görev yapmaya devam ediyor.