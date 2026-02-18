Kartal Kavşağı için alternatif güzergahlar açıklandı

  • Haberler
Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında projenin yapım sürecinde kullanılacak alternatif güzergahlar belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili Kartal Kavşağı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kartal Kavşağı yapım sürecinde trafik sirkülasyonunu devam ettirmek amacıyla alternatif yolların yapıldığı belirtildi. Alternatif olarak belirlenen yollar ise şu şekilde; 
General Adnan Doğu Kışlası içerisinden Talas Bulvarı’nı Farabi Caddesi’ne bağlayan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi, Cezaevi Kuzey İmar Yolu ve Acıbadem Hastanesi Güneyi’nde yol yapım çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan makro ölçekte yapılan yol çalışmalarının da olduğu ifade edildi.Bu kapsamda Üniversite Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları, Davud El Kayseri Caddesi, 29 Ekim Katlı Kavşağı ve Paşalı Caddesi yapım çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar doğrultusunda Talas Bulvarı, 15 Temmuz Bulvarı’na bağlanarak Talas bölgesi-OSB bağlantısının sağlandığı aktarıldı.

Haber Merkezi

