Kartal Kavşağı için alternatif yol çalışmaları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek büyük projelerden biri olan Kartal Kavşağı Projesi için alternatif güzergâhlara yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak. Bu kapsamda Kartal Kavşağı’na alternatif güzergâh olarak kullanılacak olan yeni yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yer alan ve Köşk Kışlası içinden geçecek olan yeni yol, 800 metre uzunluğunda ve 2x2 şeritli olarak planlandı. Yol, modern alt yapı sistemleri, aydınlatma ve güvenlik önlemleri ile donatılacak. Bu güzergâh, özellikle Talas istikametine olan ulaşımı rahatlatacak. Ayrıca, inşaat sürecinde Kartal Kavşağı’nda yaşanması beklenen trafik sıkışıklıklarını önlemeye yönelik önemli bir çözüm sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem şehir içi trafiğini rahatlatmayı hem de Kayseri’nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kartal Kavşağı’na bağlı ulaşımda hem şehir merkezine hem de bölgeye ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelecek.