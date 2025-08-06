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Kartal Kavşağı Müjdesi: Alt Kredi Anlaşması İmzalandı

Kayseri'de, önemli bir ulaşım projesinin temelleri atıldı. İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için alt kredi anlaşması imzalandı.

Kartal Kavşağı Müjdesi: Alt Kredi Anlaşması İmzalandı

Bu proje, Kayseri'nin ana ulaşım arterlerinin kesişim noktasında yer alacak ve şehrin ulaşım ağını önemli ölçüde güçlendirecek. Dünya Bankası finansmanıyla İller Bankası A.Ş. (İLBANK) aracılığıyla gerçekleştirilecek olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler (İADŞ) Projesi” çerçevesinde, Kayseri'nin geleceği için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza töreninde, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ve çeşitli yetkililer hazır bulundu. Proje, sadece ulaşım yatırımı olmanın ötesinde, aynı zamanda afetlere hazırlıklı ve iklim koşullarına duyarlı bir şehir vizyonunu da destekleyecek.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, projenin yapım ihalesi süreci başlayacak ve en kısa sürede inşaat çalışmalarına geçilecektir. Kayseri’nin ulaşım altyapısına yapılacak bu katkı, şehrin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak.

Haber Merkezi

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