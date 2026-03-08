Kartal Kavşağı'na ilk kazma bayram sonunda

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergâh olarak kullanılacak yeni yolun inşaatını yerinde inceledi. Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında, Köşk Kışlası içinden geçecek yol, şehir içi ulaşımını rahatlatacak.

Başkan Büyükkılıç, Gültepe Köşk Mahallesi’nden Talas Bulvarı’na bağlanacak alternatif yol çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, yolun gelecek hafta içerisinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Büyükkılıç, yürütülen çalışmalarla Kartal Kavşağı Projesi öncesinde şehir trafiğini rahatlatmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Şu anda Gültepe Köşk Mahallemizden Talas Bulvarı’na açacağımız alternatif yol ile ilgili çalışmaların sonuna yaklaştık. Önümüzdeki hafta içerisinde alternatif yolumuz açık olacak” dedi.

Kartal Kavşağı Projesi kapsamında bayramın ardından yer tesliminin yapılacağını da belirten Başkan Büyükkılıç, “Kartal Kavşağı’mızın yer teslimini bayramın ardından yaparak şantiye çalışmalarını başlatacağız. Bu süre içerisinde alternatif yolları hayata geçirdik. Bunların en önemlisi Gültepe Köşk’ten gelecek yoğun trafiği Talas bölgemize ulaştıracak olan yolumuz” diye konuştu.

Kartal Kavşağı Projesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Kartal Kavşağı projemizi, mücbir sebep olmaz ise yıl sonuna tamamlayacağımıza inanıyoruz. Yüklenici firmalarımızın bizi yüreklendirdiğini görmekten keyif alıyoruz. Şehrimizi hem geleceğe hazırlamak hem de Kayserili hemşehrilerimizin ulaşım bağlamında konforunu arttırmak için Kartal Kavşağımız böylece hayata geçmiş olacak. Zaten 8’inci aydan itibaren deplase çalışmalarımızı yapıyorduk, alternatif yollarımızı da tamamlıyoruz. Sıkıntı oluşturmadan, trafikteki sınırlamadan itibaren bir miktar sabır imtihanına tabi tutulacağımızı buradan paylaşıyorum. Sonuçta hepimizin rahatlayacağı, yüzünün güleceği, şehrimize yakıştı diyeceği bir proje ile kentimize zenginlik katacağını umuyorum. Emeği geçen tüm ekibimizin her birini alnından öpüyor, tecrübeli, deneyimli, samimi, gayretli, fedakar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.”