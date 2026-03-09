Kartal Kavşağı'na Yakın Takip

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Kartal Kavşağı Projesi öncesinde, sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor. Proje sürecinde trafik akışının aksamaması için planlanan alternatif güzergâhlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, ilgili birimlerle kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi önünde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarını sahada denetleyen Büyükkılıç, yol konforunu ve ulaşım güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Sahadaki incelemelerinde yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Büyükkılıç, KASKİ, elektrik, altyapı ekipleri ve Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

“Bayramdan Sonra Yer Teslimini Yapıp, Bilfiil Çalışmaların Hızla Başlamasını Sağlayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramdan sonra Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin çalışmalarına bilfiil başlayacaklarını duyurarak, “Kartal Kavşağı ile ilgili ihale tamamlandı. Müşavir firma onaylandı. Dolayısıyla yer teslimi alanında sıkıntı kalmadı ve inşallah bayramdan sonra yer teslimini yapıp, Kartal Kavşağı ile ilgili bilfiil çalışmaların hızla yapılması ve başlamasını sağlayacağımızı buradan ifade ediyorum” diye konuştu.

“Bütün Ekipler Burada. Durmak Yok, Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Bu süreç içerisinde sıkıntı oluşturmamak adına alternatif yollar oluşturmak suretiyle, gerek Erciyes’imize giden, gerekse Erciyes istikametinden şehrimize giden arkadaşlarımıza kolaylık sağlayıp, Talas Bulvarı’mızdan gelecek olanların rahatlıkla şehrimizin batısına gidecek alternatif yollarla ilgili çalışmaları da hızlı bir şekilde, vatandaşı mağdur etmeden yapacağız. Maşallah bütün ekipler burada. Elektrik Şirketi’miz, KASKİ’miz, altyapı birimlerimiz, fen işlerimiz, asfalt ekibimiz derken durmak yok, Allah’ın izniyle sıkıntı oluşturmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek ekibini kutladı.

Büyükkılıç, yüklenici ve müşavir firmaya hayırlı olması temennisinde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin altyapıya ilişkin çalışmalarını tamamladığını sözlerine ekledi.

“9 Ay, Bilemediniz 10 Ay Sonrasında Kayseri’mizi Rahatlatan Çalışma Tamamlanmış Olacak”

Başkan Büyükkılıç, alternatif yolların da tamamlandıktan sonra rahat bir şekilde Kartal Kavşağı ile ilgili çalışmaların başlayacağını kaydederek, “9 ay, bilemediniz 10 ay sonrasında Allah’ın izniyle, kavşakla ilgili böylelikle Kayseri’mizi rahatlatan çalışma tamamlanmış olacak” dedi ve ufak tefek çevre düzeni ile işin estetik boyutuyla ilgili çalışmaların da sonrasında devam edebileceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda, “Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Allah kaza bela vermesin” ifadelerini kullanan Büyükkılıç, Kayserili hemşehrilerinin yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi öncesinde alternatif yol düzenlemeleri, asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürmeye devam ediyor.