Kartal Kavşağı'nda Akıllı Sistemle 7/24 Kesintisiz Yönetim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kurulan Trafik Kontrol Merkezi, kentin ulaşım altyapısında kritik bir rol üstlenmeye devam ediyor. Şehir genelinde farklı noktalara konumlandırılan 500’ün üzerindeki kamera aracılığıyla trafik akışı 7 gün 24 saat esasına göre izlenirken, yoğunluk, kazalar ve olası aksaklıklar anlık olarak tespit edilerek sahadaki ekiplerle hızlı bir koordinasyon sağlanıyor.

Merkez bünyesinde görev yapan uzman ekipler, gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde sinyalizasyon sistemlerine doğrudan müdahale edebiliyor. Bu sayede trafik, anlık verilere göre dinamik şekilde yönetilerek sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde çalışmalar aralıksız sürerken, bölgedeki trafik akışı da Trafik Kontrol Merkezi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Kartal hattında oluşturulan alternatif güzergâhlar ve yeni yol bağlantıları, sistem üzerinden anbean izlenerek trafik yoğunluğunun önüne geçiliyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Abdurrahim Tanşu, Trafik Kontrol Merkezi’nde Kartal Katlı Kavşağı çevresindeki araç ve yaya hareketliliğinin sürekli takip edildiğini belirtti. Tanşu, proje kapsamında 8 yeni kavşak noktasının oluşturulduğunu ve bu noktaların tamamında akıllı ulaşım altyapısının devreye alındığını ifade etti.

Kent genelinde 192 akıllı kavşak ve 500’ün üzerinde kamera ile trafik yönetimini üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Tanşu, okul ve cami gibi yoğun yaya kullanımının olduğu bölgelerde güvenli geçiş noktalarının da oluşturulduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji odaklı ulaşım yatırımları sayesinde, şehir içi trafik daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşurken, Kartal Katlı Kavşağı projesi bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.