Kartal Kavşağı'nda dört koldan hummalı bir çalışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’nın yapım süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı’nda kazık çakma işlemlerinin devam ettiğini, çevresindeki ağaçların taşındığını ve eski asfaltların sökülüp geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Yapım Çalışmaları’nın amacının ise trafiği rahatlatmak olduğunu vurgulayarak, “Kartal Kavşağı’nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma var. Eski asfalt sökülüp geri dönüşüme kazandırılıyor. Kazık çakma işlemleri devam ediyor. Kavşak çevresindeki ağaçlar özenle taşınıyor. Kısacası her köşede ayrı bir emek, ayrı bir çalışma var. Amacımız belli: Trafiği rahatlatmak, Kayseri’mize daha hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak” açıklamalarında bulundu.