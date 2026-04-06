Kartal Kavşağı'nda Hummalı Çalışma: Dualar Edildi, Kurbanlar Kesildi

Kayseri’nin ulaşım altyapısına güç katacak Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Başkan Büyükkılıç çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları ve müdürler ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Projedeki hummalı çalışmalar ve son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, proje çalışmalarını yürüten ekibe kolaylıklar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda vizyon projesindeki son durumu değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin yatırımda lider büyükşehirlerinin başında gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine yönelik dev bir hizmetin daha hummalı çalışması içerisinde olduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Kayseri’mizin en önemli ulaşım ana arterlerinin buluştuğu bu kavşak noktasında şehrimize uzun yıllar hizmet verecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yüklenici firmamız ve ekibimiz tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyor, samimi gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Proje süresince gösterecekleri sabır ve anlayıştan dolayı da Kayserililere teşekkür eden Büyükkılıç, “Hiçbir rahmet, zahmetsiz olmuyor. Hemşehrilerimize proje çalışmaları boyunca gösterecekleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah planlamamız doğrultusunda çalışmalar tamamlandığında bu sabrın, gayretin ve emeğin karşılığını hep birlikte alacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak bu vizyon projenin şimdiden hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Proje sahasında, çalışmaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanması dua ve temennileri ile 4 adet kurban kesildi.