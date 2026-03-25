Kartal Kavşağı'nın trafik yükü alternatif yollara kaydı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Proje çalışmaları nedeniyle Kartal Kavşağı, gece saat 24.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Kavşağın trafiğe kapatılmasının ardından günün her saatinde yoğun araç geçişine sahne olan bölgede sakinlik hakim oldu. Normal şartlarda trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kavşakta araç akışının durduğu ve alanın boş kaldığı gözlendi. Çalışmalar nedeniyle sürücüler, önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kent genelinde trafik akışının bu güzergahlar üzerinden sağlandığı, sürücülerin yönlendirme levhalarına uyarak ulaşımını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, proje süresince bölgede trafik düzenlemelerinin devam edeceğini belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına alternatif yolları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

9 ayda tamamlanması beklenen Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’yle birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması ve ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.