Kartal Kavşağı Projesi altyapısı için 23 Milyon TL yatırım

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlattığı projelere devam ediyor. Kartal Kavşağı'nda yapılan bu kritik altyapı düzenlemesi, mevcut altyapının yenilenmesi gerekliliği nedeniyle öncelik kazanmış durumda.

Kanalizasyon hatlarının deplase inşaatı, kavşağın yenilenmesine yönelik kapsamlı çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda, Kartal Kavşağı’ndan Talas istikametine giden servis yolu, taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi, düzenlemelerin güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle hatırlatıyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini, tamamlandığında hem bölgedeki altyapı kalitesinin artacağını hem de ulaşımın daha akıcı hale geleceğini belirtiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların süreç boyunca göstereceği anlayış ve destek için teşekkürlerini sunuyor.