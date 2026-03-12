Kartal Kavşağı Projesi için 131 Milyonluk Altyapı Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yatırımlarını sürdürürken, Kartal Kavşağı Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için bağlantı yollarına yönelik altyapı çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Proje kapsamında Tacettin Veli, Esenyurt, Hunat ve Erenköy mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yönelik deplase ve yeni hat döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda kullanılan tüm boru ve malzemeler Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilirken, yapım çalışmaları KASKİ tarafından yürütülerek, kurumlar arası uyum ve işbirliğiyle örnek bir çalışma ortaya konuluyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Hunat Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hattı yenilendi. Mevcut hat, yeni nesil ve dayanıklı malzemeler kullanılarak modern altyapı standartlarına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Çalışmalar 7/24 Esasına Göre Sürdürülüyor

Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüler. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için özellikle gece saatlerinde yoğun mesai yapan ekipler, çalışmalarını günün ilk ışıklarına kadar titizlikle devam ettirdiler.

Daha Güçlü Altyapı, Daha Güçlü Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla hem mevcut altyapıyı güçlendirmeyi hem de geleceğin Kayseri’sini sağlam temeller üzerine inşa etmeyi hedefliyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, “Daha güvenli altyapı, daha güçlü Kayseri” hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceği ifade edildi.