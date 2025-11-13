Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı

İlbank ve Dünya Bankası ile ortak yürütülen ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi’ ihalesi sürecine dair ihale öncesi toplantısı düzenlenerek, proje ile ilgili firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı, ihaleye yönelik firmalardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, firmalara yönelik, Etüt Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker’in sunumunda gerçekleşen ve proje ile ilgili genel sunumla başlayan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi değerlendirme toplantısında Büyükşehir yetkilileri, proje ve ihaleye yönelik soruları aldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Murat Uğur ihale ile ilgili bilgiler verdi.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde 'erişilebilirlik artışı, kavşaklarda kapasite artışı, afete dirençli güçlendirilmiş ulaşım altyapısı ve sürdürülebilirlik ve ekonomik kazanç' sağlamasının hedeflendiği belirtilen değerlendirme toplantısında proje ve ihale süreci, enine boyuna masaya yatırıldı.

Sunum eşliğinde yapılan değerlendirme toplantısı sonunda firma yetkilileri, saha gezisi kapsamında Kartal Kavşağı’na giderek, projeyi detayları ile yerinde inceledi.