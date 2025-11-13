  • Haberler
  • Gündem
  • Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı

Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı rahatlatmak için ortaya koyduğu önemli projesi Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için Büyükşehir'de, ihaleye katılacak firma yetkililerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı

İlbank ve Dünya Bankası ile ortak yürütülen ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi’ ihalesi sürecine dair ihale öncesi toplantısı düzenlenerek, proje ile ilgili firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı, ihaleye yönelik firmalardan gelen sorular cevaplandırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, firmalara yönelik, Etüt Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker’in sunumunda gerçekleşen ve proje ile ilgili genel sunumla başlayan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi değerlendirme toplantısında Büyükşehir yetkilileri, proje ve ihaleye yönelik soruları aldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Murat Uğur ihale ile ilgili bilgiler verdi.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde 'erişilebilirlik artışı, kavşaklarda kapasite artışı, afete dirençli güçlendirilmiş ulaşım altyapısı ve sürdürülebilirlik ve ekonomik kazanç' sağlamasının hedeflendiği belirtilen değerlendirme toplantısında proje ve ihale süreci, enine boyuna masaya yatırıldı. 

Sunum eşliğinde yapılan değerlendirme toplantısı sonunda firma yetkilileri, saha gezisi kapsamında Kartal Kavşağı’na giderek, projeyi detayları ile yerinde inceledi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!