Kartal Kavşağı Projesi için ağaçlar taşınıyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında, proje sürecinde trafik akışının aksamaması için planlanan alternatif güzergâhlarda bulunan ağaçlar, taşınarak korunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla, alternatif ulaşım yolları üzerinde bulunan çam ağaçları özel ekipmanlarla sökülerek uygun alanlara naklediliyor. Böylece hem proje sürecinde gerekli yol düzenlemeleri yapılırken hem de kentteki yeşil dokunun korunması sağlanıyor.

Ağaç nakil çalışmalarında günlük 10 personel görev alırken, sahada 1 kepçe ve 1 adet ağaç sökme ve nakil aracı kullanılıyor. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında şu ana kadar 135 ağacın nakli tamamlanırken, proje çerçevesinde toplam 305 ağacın yeni yerlerine taşınması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini ve doğal dokuyu koruma anlayışıyla yürüttüğü bu uygulama sayesinde hem ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.