Kartal Kavşağı Projesi için Alternatif Güzergah Arayışı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yeni 5 Yıl Projeleri arasında yer alan önemli bir proje olan Kartal Katlı Kavşağı projesi için tüm hazırlıklar hummalı şekilde sürüyor.

Projesi ve kaynağı hazır olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin yapım çalışmalarına hazırlık sürecini titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Kartal Kavşağı’na alternatif olarak belirlenen güzergâhlarda çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Talas bölgesi ile Organize Sanayi, Erciyes ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı kesintisiz ve konforlu bir şekilde sürdürmek amacıyla Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı’nı birbirine bağlayacak Meteoroloji Katlı Kavşağı’nın yapım çalışmalarını başlattı.

Çalışma kapsamında Talas Bulvarı, Askeri Hastane Caddesi üzerinden Mehmet Özhaseki Bulvarı kesişiminde Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi’ne katlı kavşak ile bağlanarak devamında Şeyh Tacettin Caddesi ve Battalgazi Bulvarı üzerinden, Organize Sanayi için önemli bir ulaşım arteri olarak hayata geçirilen 15 Temmuz Bulvarı’na kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanması planlanan Meteoroloji Katlı Kavşağı hizmete girdiğinde Kartal Katlı Kavşağı Projesi çalışmaları sırasında Talas ilçesinden Organize Sanayi, Erciyes ve şehir merkezi çevresindeki bölgelere ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacak.

Ayrıca bu alternatif yol projesi ile Erciyes ile Hisarcık’ın şehir merkezine ulaşımı kesintisiz şekilde sağlanacak.