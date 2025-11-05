  • Haberler
Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor

Kayseri'de ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin Dünya Bankası onay süreci tamamlandı. İhaleye çıkma sürecinin detayları açıklandı ve Aralık ayında ihalenin yapılması planlanıyor. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Projenin takvimine dair bilgiler verildi. İhaleye ilişkin ilan yarın yayımlanacak ve Aralık ayında ihale gerçekleştirilecek. Eğer süreçte herhangi bir aksama olmazsa, Şubat ayı itibariyle yer teslimi yapılması bekleniyor. Projenin tamamlanması için yaklaşık 10 aylık bir süre öngörülüyor.

Kayseri'de ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen bu proje, şehrin modern ulaşım vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilerek, projenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Haber Merkezi

