Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor

Projenin takvimine dair bilgiler verildi. İhaleye ilişkin ilan yarın yayımlanacak ve Aralık ayında ihale gerçekleştirilecek. Eğer süreçte herhangi bir aksama olmazsa, Şubat ayı itibariyle yer teslimi yapılması bekleniyor. Projenin tamamlanması için yaklaşık 10 aylık bir süre öngörülüyor.

Kayseri'de ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen bu proje, şehrin modern ulaşım vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür edilerek, projenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.