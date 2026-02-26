Kartal Kavşağı Projesinin ihalesi için mali teklifler yapıldı

Kayseri’nin ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde önemli bir aşama daha tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen Danışmanlık İşi İhalesi’nin ikinci oturumunda mali teklifler açıldı.

İhale komisyonu tarafından yapılan puanlama neticesinde, ihaleye katılan 5 firmanın mali teklifleri ilan edildi. Teknik ve mali değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından nihai sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, kent için önemli bir vizyon ulaşım projesi olarak nitelendirdiği Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin danışmanlık ihalesinin ikinci oturumunun, mali teklif kısmı açılışında toplandıklarını dile getirerek, “İnşallah buradan çıkacak sonuçlar şehrimiz için hayırlı olur” dedi.

Sekmen, “Dünya Bankası’nın yapmış olduğu onaylama ve değerlendirme sürecinin akabinde de bugün itibariyle daha önce sizlere bildirilen 5 firmamızın mali tekliflerini burada, kamuoyu önünde ve sizlerin huzurunda komisyonumuz ilan edecekler. Bu sürecin sonunda çıkacak sonuçların, hem katılımcılarımız hem de şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ekibimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.