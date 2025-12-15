Kartal Kavşağı yapım ihalesi yapıldı

Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından projenin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 itibariyle yapılan ihaleye 6 firma teklif sundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ihalede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, “6 firmamız teklif verdi, hayırlı uğurlu olsun” dedi. İhale komisyonu tarafından zarflar açılarak firmaların teklifleri duyuruldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihale sonucu yüklenici firmalara bildirilecek.