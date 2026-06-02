Kartal Kavşağı Yapımı Son Sürat Devam Ediyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri ulaşım altyapısının gücüne güç katacak vizyon yatırımı Kartal Katlı Kavşağı Projesi hızla sürerken, Başkan Büyükkılıç da çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında hayata geçirilen vizyon yatırımın şantiye sahasını ziyaret ederek hummalı çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan eşlik etti.

Çalışmaların 24 saat esasına göre hız kesmeden sürdürdüğü Kartal Katlı Kavşağı Projesi şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirme toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden son duruma dair brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin çalışmalarını merakla takip ettiği dev projenin son durumuna dair açıklamalarda bulunarak, yapımı devam eden Kartal Kavşağı Projesi’nde çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti ve projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların yüklenici ve müşavir firmaların koordinasyonunda başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını vurguladı.

“Kartal Kavşağı Projesi Beklenenin Üzerinde Bir Hızla İlerliyor”

Projenin yaklaşık yüzde 20 seviyesinde tamamlandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kabaca söylemek gerekirse inşaat yaklaşık yüzde 20 oranında ilerleme kaydetmiş durumda. 3 Nisan’dan itibaren 2 ay gibi süre içerisinde yüzde 20’lere erişmiş, fore kazıkları konusunda yüzde 50’leri geçme durumuna gelmiş, beklediğimizin üzerinde hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

Mücbir bir durum yaşanmaması halinde projenin yılsonuna kadar tamamlanacağını belirten Büyükkılıç, kış şartları nedeniyle çevre düzenleme çalışmalarının daha sonraki süreçte sürdürülebileceğini ancak kavşağın trafiğe açılması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Projede görev alan yüklenici ve müşavir firmalara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Ekiplerimizin fedakârca çalıştığını ve projeyi hak ettiği kaliteyle hayata geçirmek için büyük gayret gösterdiğini görüyoruz. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, açıklamasının sonunda çalışmaların kazasız, belasız ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, projenin Kayseri ulaşımına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.