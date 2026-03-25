Kartal kavşağında start verildi: ‘Haydi Bismillah’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kritik öneme sahip Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ni sahaya indirdi. Gece yarısı itibarıyla yolun trafiğe kapatılmasıyla birlikte ekipler çalışmalara başladı. Proje, Dünya Bankası finansmanıyla ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç liderliğinde planlanan proje; şehir içi trafik yükünü azaltmak, ana arterlerde kesintisizliği sağlamak ve ulaşım bağlantılarını güçlendirmek amacıyla kurgulandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken, proje, planlanan iş programına uygun şekilde sahada uygulanmaya başlandı.

Gece yarısı itibarıyla trafiğe kapatılan güzergahta çalışmalar hız kazanırken, Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri’nin ulaşım vizyonunda stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Büyükkılıç, “Bu yatırım, şehir içi trafik yükünü azaltmak, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak ve bağlantı yollarını güçlendirmek amacıyla planlandı. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, sahada uygulama sürecine geçtik” dedi.

Projenin yapım sürecinin şehir yaşamını en az etkileyecek şekilde planlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, çalışmaların etaplar halinde yürütüleceğini ifade etti. Bu kapsamda çalışmalar etaplar halinde yürütülürken, alternatif güzergâhlar devreye alındı. Trafik yoğunluğu anlık olarak kontrol merkezinden takip edilecek, akıllı ulaşım sistemleriyle sürücülere yönlendirmeler yapılacak. Kent genelinde tüm kritik noktalara bilgilendirme ve yönlendirme levhaları yerleştirildi.

Toplu taşıma hatlarında da gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklayan Büyükkılıç, özellikle okul, hastane ve yoğun yaya bölgelerinde ek güvenlik önlemlerinin uygulanacağını vurguladı.

Yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan proje ile birlikte kavşak kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Büyükkılıç, “Trafik sıkışıklığını azaltan, ulaşım sürelerini kısaltan, güvenliği arttıran ve çevresel etkileri düşüren bu proje, Kayseri’mizin sürdürülebilir şehircilik hedeflerine güçlü katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Proje ile kavşak kapasitesinin artması, trafik sıkışıklığının azalması, ulaşım sürelerinin kısalması ve karbon salımının düşmesi beklenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehirde hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.