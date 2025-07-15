Kartal Şehitliği'ne 15 Temmuz ziyareti

Kayseri protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel Kartal Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleriyle konuşup kabirlere karanfil bıraktılar.

Kartal Şehitliği'ne 15 Temmuz ziyareti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel Kartal Şehitliği’nde bulunan şehitler ziyaret edildi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, kurum kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri, katıldı.

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan program Kayseri protokolünün şehit aileleriyle konuşup şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmasıyla sonlandı.

Haber Merkezi

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