Kaşıkla Kavşağı'nda Dehşet: Araç Motoru Yola Fırladı, Otomobil Alev Aldı

Çarpışmanın şiddetiyle 38 AEH 373 plakalı otomobil takla atarak alev aldı. Diğer araç olan 38 BA 266 plakalı otomobilin ise motoru yerinden koparak yola fırladı. Olayı görenler büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan otomobile müdahale ederken aynı anda araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki araçta bulunan toplam 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan 38 BA 266 plakalı otomobildeki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol enkaz ve parçalarla kaplanırken, temizlik ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla trafik yeniden açıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.